باحث آثار: جائزة التراث الوطني تأصيل للهوية

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وأضاف «سترفع الجائزة الوعي وتزيد الاطلاع على الإرث الحضاري للمجتمع السعودي، وتوجه الجيل الجديد للاهتمام بإرثه ومخزونه الثقافي الزاخر بالجمال، والاعتزاز به والحرص على حضوره في المحافل المختلفة، إضافة إلى دعم المهتمين بهذا القطاع بكل مساراته لإبراز تاريخنا القديم بأسلوب جذاب يرتقي بمكانة المملكة ثقافيا بين الدول».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الباحث في شؤون الآثار محمد الحمود، أن جائزة التراث الوطني التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن الجوائز الثقافية الوطنية، تعكس عمق الاهتمام بالإرث الثقافي الوطني عبر تكريمها للمساهمين في حمايته والتعريف به أفرادا ومؤسسات، وترفع وعي المجتمع بأهميته وما يمثله من ترسيخ للهوية، معتبرا الجائزة محفزا للمهتمين بالمحتوى الثقافي التاريخي والأثري والحرفي والصناعي والعمراني، للمحافظة عليه وتمكينه من مفاصل الحياة ليصل للأجيال القادمة ويوطد علاقتها بتراث وثقافة الأجداد.وأضاف «سترفع الجائزة الوعي وتزيد الاطلاع على الإرث الحضاري للمجتمع السعودي، وتوجه الجيل الجديد للاهتمام بإرثه ومخزونه الثقافي الزاخر بالجمال، والاعتزاز به والحرص على حضوره في المحافل المختلفة، إضافة إلى دعم المهتمين بهذا القطاع بكل مساراته لإبراز تاريخنا القديم بأسلوب جذاب يرتقي بمكانة المملكة ثقافيا بين الدول».

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