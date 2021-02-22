تعيين بوراك شاكماك رئيسا لهيئة الأزياء

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ويمتلك بوراك شاكماك، سيرة مهنية وعلمية كبيرة في صناعة الأزياء، كان آخرها عمادته لكلية الأزياء في مدرسة بارسونز للتصميم -المدرسة الجديدة - في نيويورك منذ 2015، وشغل قبلها مناصب قيادية في شركات صناعية كبرى، إلى جانب عضويته مستشارا للاستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وعضويته في المجلس الاستشاري لمجلس مصممي الأزياء الأمريكية، ولكسز للأزياء.ويحمل شاكماك درجتي الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سيرام للأعمال، وجامعة ولاية سان فرانسيسكو، وقاد خلال مسيرته المهنية العديد من مبادرات الاستدامة، وأعد منحا دراسية في بارسونز سانت مارتينز في لندن.
وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أسستها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي.
تتولى الهيئة مسؤوليات متعددة تشمل:
- وضع استراتيجية تطوير القطاع
- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال الأزياء
- تحديد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع
- تشجيع التمويل والاستثمار فيه
- تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية
- دعم وتمكين المواهب والمختصين ورواد الأعمال في صناعة الأزياء
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