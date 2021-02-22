السعوديون عاشرا في ساعات القراءة الأسبوعية عالميا

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ولفت إلى أن الاطلاع والقراءة جيدة بجميع الأحوال، سواء أكانت من كتاب أو موقع الكتروني، لأنها توسع مدارك الإنسان ووعيه وآفاقه الفكرية، ويبقى التمييز بين الغث والسمين، والصحيح والخاطئ رهنا بوجود حد أدنى لدى القارئ من الثقافة والوعي والقدرة على تمييز ما يمكن الاقتناع به وقبوله منطقيا وما يجب رفضه وتهميشه، وهذا الأمر ليس حصرا على ما يقرأ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط بل حتى عالم الكتب والصحف يوجد به مواد قرائية ذات قيمة وأخرى خلاف ذلك.
وأشار الحمدان إلى أن الكتاب والصحف والقراءة ستبقى موجودة ولكن الوعاء الذي تقدم فيه للقارئ سيتغير تماما، إذ إن المستقبل هو للكتاب والصحف والمجلات ومواقع الأخبار الرقمية، ومن لا يواكب التطور المتسارع في هذا المجال سيندثر حتما.
وفي ذات السياق أشار استطلاع مؤشر نقاط الثقافة العالمي إلى أن القراءة من أهم المهارات الأساسية التي يمكن لأي شخص تعلمها اليوم، وهي ضرورية لتكون قادرا على الارتباط والمشاركة في المجتمع، فالعقل البشري يحتاج لتطور مستمر والقراءة هي مجرد عامل مساعد، لتنمية الخيال الذي يوصل لمستويات أعلى من الإبداع.
الدول التي يقرأ سكانها أكثر مدة خلال الأسبوع بحسب عدد ساعات القراءة أسبوعيا
- الهند 10.42
- تايلاند 9.24
- الصين 8.00
- الفلبين 7.36
- مصر 7.30
- التشيك 7.24
- السويد 7.06
- فرنسا 6.54
- هنغاريا 6.48
- السعودية 6.48
- هونغ كونغ 6.42
- بولندا 6.30
- فنزويلا 6.24
- جنوب أفريقيا 6.18
- أستراليا 6.18
- إندونيسيا 6.00
- الأرجنتين 5.54
- تركيا 5.54
- إسبانيا 5.48
- كندا 5.48
- ألمانيا 5.42
- أمريكا 5.42
- إيطاليا 5.36
- المكسيك 5.30
- المملكة المتحدة 5.18
- البرازيل 5.12
- تايوان 5.00
- اليابان 4.06
- كوريا 3.06
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.