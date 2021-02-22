شكرا لقرائتكم خبر السعوديون عاشرا في ساعات القراءة الأسبوعية عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت السعودية في الترتيب العاشر عالميا، من حيث عدد ساعات القراءة الأسبوعية التي يمضيها سكانها، بواقع 6.48 ساعات أسبوعيا، وأخذ معيار الاستطلاع في الحسبان مختلف أشكال القراءة لجميع الفئات العمرية وجميع أنواع المواد المقروءة، من كتب، صحف، مجلات، مواقع إنترنت، بريد الكتروني مواقع تواصل اجتماعي، فيما حلت في المراكز الأولى دول، الهند، تايلاند، الصين، الفلبين، مصر، الشيك، السويد، فرنسا، هنغاريا، وفقا لاستطلاع حديث أجري بواسطة مؤشر نقاط الثقافة العالمي.من جانبه أوضح الرئيس السابق لجمعية الناشرين السعوديين، نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب سابقا أحمد الحمدان لـ»مكة» أن نتيجة الاستطلاع مقبولة، بالنظر للساعات التي يمضيها السعوديون في تصفح الإنترنت يوميا، وهي ساعات كثيرة يوميا بحسب دراسات أخرى أشارت إلى ذلك.

ولفت إلى أن الاطلاع والقراءة جيدة بجميع الأحوال، سواء أكانت من كتاب أو موقع الكتروني، لأنها توسع مدارك الإنسان ووعيه وآفاقه الفكرية، ويبقى التمييز بين الغث والسمين، والصحيح والخاطئ رهنا بوجود حد أدنى لدى القارئ من الثقافة والوعي والقدرة على تمييز ما يمكن الاقتناع به وقبوله منطقيا وما يجب رفضه وتهميشه، وهذا الأمر ليس حصرا على ما يقرأ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط بل حتى عالم الكتب والصحف يوجد به مواد قرائية ذات قيمة وأخرى خلاف ذلك.

وأشار الحمدان إلى أن الكتاب والصحف والقراءة ستبقى موجودة ولكن الوعاء الذي تقدم فيه للقارئ سيتغير تماما، إذ إن المستقبل هو للكتاب والصحف والمجلات ومواقع الأخبار الرقمية، ومن لا يواكب التطور المتسارع في هذا المجال سيندثر حتما.

وفي ذات السياق أشار استطلاع مؤشر نقاط الثقافة العالمي إلى أن القراءة من أهم المهارات الأساسية التي يمكن لأي شخص تعلمها اليوم، وهي ضرورية لتكون قادرا على الارتباط والمشاركة في المجتمع، فالعقل البشري يحتاج لتطور مستمر والقراءة هي مجرد عامل مساعد، لتنمية الخيال الذي يوصل لمستويات أعلى من الإبداع.

الدول التي يقرأ سكانها أكثر مدة خلال الأسبوع بحسب عدد ساعات القراءة أسبوعيا