دعوة طلاب ثانويات الرياض للتسجيل في برنامج «طموح»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت إدارة تعليم منطقة الرياض جميع مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات للتسجيل والالتحاق في برنامج (طموح)، الذي أطلقته شركة أرامكو السعودية أمس من خلال موقع الشركة الالكتروني. وأكد مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي، أهمية مثل هذه البرامج للطلاب والطالبات الدارسين في المرحلة الثانوية لتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في المستقبل. وأشار إلى الدور البارز والمجتمعي الذي تقدمه الشركات الحكومية لمساندة المنظمات التعليمية في دعم شباب الوطن وتحفيزه خدمة لدينهم ووطنهم للإسهام في بناء نهضة الوطن. وأشار إلى الدور البارز والمجتمعي الذي تقدمه الشركات الحكومية لمساندة المنظمات التعليمية في دعم شباب الوطن وتحفيزه خدمة لدينهم ووطنهم للإسهام في بناء نهضة الوطن. من جانبها، حثت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم الرياض الدكتورة مها فلاتة طلاب وطالبات المرحلة على التسجيل في برنامج (طموح)، وأهمية التأكد من متطلبات وبنود التسجيل التي تؤهل الطالب والطالبة للانضمام إلى البرنامج.

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