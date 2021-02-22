وزارة الدفاع تدشن مركز لقاحات كورونا بمدينة سلطان الطبية بالرياض

دشن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري, مركز التطعيم ضد فيروس كورونا «COVID-19» بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ويأتي تدشين المركز انطلاقًا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة, حيث جُهز 16 مركزًا وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

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