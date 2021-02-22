خطوات توثيق عقود موظفي المنشآت.. «مدد» توضح الآلية

أوضحت منصة مدد الرقمية المتكاملة لتطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، آلية وخطوات إمكانية القيام بتوثيق عقود موظفي المنشآة.

وشاركت المنصة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، عددًا من المواد التفاعلية لتوضيح آلية وخطوات توثيق العقود.

وأشارت مدد، إلى أن خدمة توثيق العقود لتنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل تقدمها المنصة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكتبت منصة مدد، في تغريدة، «وثق عقود موظفي منشأتك الآن من خلال بوابة الالتزام عبر منصة مُدد مباشرة لحفظ حقوق المنشأة والموظف ورفع نسبة الالتزام».

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن خدمة توثيق العقود، هي عبارة عن خدمة إلكترونية تمكن أصحاب العمل من توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص من خلال نموذج عقد عمل موحد يتوافق مع نظام العمل السعودي، تهدف لتحقيق النتائج التالية:

- المساهمة في تعزيز الشفافية والمهنية في عقود العمل

- حفظ الحقوق والحد من الخلافات والنزاعات العمالية

- ضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية

وبينّت منصة مدد الإلكترونية، آلية وطريقة وإجراءات الاستفادة من خدمة توثيق العقود وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- يقوم صاحب العمل/ المنشآة بالدخول على منصة مدد، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا

- اكتب رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط تحقق

- اختار الدخول على خدمة توثيق العقود من خلال منصة مدد

- قم بتحديد العامل المراد توثيق عقده واستكمل البيانات المطلوبة

- يقوم صاحب العمل بإرسال العقد للعامل لاستمكال توثيقه

- على العامل القيادم بالرد على العقد خلال مدة7 أيام بإتمام عملية توثيق العقد أو رفضه مع إخطار صاحب العمل بأسباب الرفض لإعادة رفع العقد

- وفي حالة عدم الرد خلال7 أيام منذ وصول العقد للعامل يعد العقد لاغيًا بشكل تلقائي.

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