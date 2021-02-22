موقف مالك المركبة من مخالفات السائق.. «المرور» يوضح

أوضح المرور السعودي موقف، مالك المركبة من المخالفات المسجلة عليها في حالة ارتكابها من قِبَل سائقه.

وقال: إن المخالفات «المشار إليها»، يقوم مالك المركبة بمراجعة الهيئة المرورية بشأنها، في إدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها، وفق حساب المرور السعودي بموقع «تويتر».

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لـ«المرور» من مالك مركبة قال فيه: «تم تسجيل مخالفة على سائقي تظليل خلفي لسيارة عائلية وتم تسجيلها على رقم إقامة السائق؛ فكيف أقدم طلب اعتراض؛ حيث إن (أبشر) لا يقبل إلا المخالفات التي باسمي أو باسم سياراتي فقط ولا يسمح بتقديمه لمكفولي».

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