«الخطوط السعودية» تحسم نقل ملكية التذاكر وتعديل الاسم: ممنوع

أوضحت الخطوط السعودية، أنه لا يمكن نقل ملكية التذاكر أو تعديل الاسم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف يمكن تغيير ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «لا يمكن تعديل الاسم في التذكرة، ولكن يمكنك فقط الإلغاء والاسترجاع ومن ثم عمل حجز جديد للشخص الآخر».

وأضافت: « نفيدكم بأن عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع «كاش - سداد» من 3 أيام إلى 21 يومًا «أيام عمل»، وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع إلى 45 يومًا «أيام عمل»، ويمكنك الاستعلام عن طلب الاسترجاع عبر زيارة الرابط(اضغط هنا)».

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