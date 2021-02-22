مراكز اللقاحات بالمدينة المنورة تستقبل المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا

تستقبل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية متقنة وفق إجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة الجميع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي أن المراكز جُهِّزت بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وأكد الخلاوي أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» الذي سيسهم بإذن الله في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن آلية الحصول على اللقاح ستمر بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها، والأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وترك المسافة آمنة وتهوية الأماكن بالشكل الجيد والمداومة على غسل اليدين للوقاية بإذن الله من فيروس كورونا.