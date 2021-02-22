«الأرصاد»: 12 منطقة سعودية تشهد أمطارًا رعدية غدًا الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على 12 منطقة في المملكة.

وتشمل الأمطار المتوقعة مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، الجوف، وتبوك».



وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، مع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا في المملكة بمعظم المناطق بالدرجة المئوية:

اقرأ أيضًا:

الحصيني: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس