4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ«24» ساعة الماضية بمختلف مناطق المملكة.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات الجديدة، بتسجيل 174 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 69 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بتسجيل 31 حالة، فيما سجلت القصيم 16 حالة.

وسجلت مناطق المدينة المنورة، والجوف ونجران 6 حالات لكل منهم، والحدود الشمالية 5 حالات، والباحة 4، وسجلت منطقتا عسير وحائل 3 حالات لكل منهما، ومنطقتا تبوك وجازان حالتين فقط لكل منهما.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 375333 حالة، وتم تسجيل 318 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 366412 حالة، وتم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6466 حالة.

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