شكرا لقرائتكم خبر عن نظام المدفوعات «سريع».. تعرف على فوائد ومزايا النظام الجديد والبنوك الداعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي السعودي، مساء السبت الماضي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

مزايا نظام المدفوعات الفورية

وفور إطلاق النظام الجديد للمدفوعات الفورية سيمكّن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع ويحقق المزايا التالية :

• النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية.

• يساهم في خفض التكلفة التشغيلية.

• توفير حلول مبتكرة للقطاع المالي.

• سيتيح تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل.

أهداف المدفوعات الفورية

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المدفوعات الفورية تم الإشراف عليه من قبل البنك المركزي، ويُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

زيادة فاعلية المعاملات المالية

وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طورته “المدفوعات السعودية”، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضًا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

إيجابيات نظام المدفوعات الفورية سريع:

وتتمثل إيجابيات، نظام المدفوعات الفورية “سريع” الذي أطلقه البنك المركزي مطلع هذا الأسبوع فيما يلي:

⁃ تعزيز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف.

⁃ الحد من استخدام الشيكات الورقية، والدخول في مشاكل عدم وجود رصيد.

⁃ عدم تعطل مصالح المواطنين والمقيمين بسبب مدة انتظار وصول التحويل المالي من المرسل.

⁃ تعزيز التعاون بين البنوك في سرعة إنجاز المعاملات المالية سواء من قبل المصارف والبنوك أو عبر حسابات الأفراد.

تفاصيل تدشين نظام “سريع”

جدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي، أطلق مساء السبت الماضي، نظام المدفوعات الفورية “سريع”، برعاية محافظ البنك المركزي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته شركة “المدفوعات السعودية”، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي.

وعلى هامش حفل التدشين، أكد محافظ البنك المركزي أهمية النظام وما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، مواكبًا رحلة التطوّر التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية في المملكة منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

وأضاف قائلًا: إن تدشين نظام “سريع” يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي؛ للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، مضيفًا أن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دورًا رئيسًا في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.

وقال المدير التنفيذي لـ”المدفوعات السعودية” فهد بن إبراهيم العقيل: “إن تدشين نظام المدفوعات الفورية “سريع” هو ثمرة عمل وجهد استمر على مدار الأشهر الماضية مع جميع الشركاء، ورغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق النظام في جميع البنوك المحلية تعدّ الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم”.

إرسال واستقبال الحوالات برسوم منخفضة

وأضاف العقيل أن خدمات “سريع” ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفًا بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

وأشار العقيل إلى أنّ نظام المدفوعات الفورية “سريع” سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًّا وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع؛ دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.

ونوه المدير التنفيذي لـ”المدفوعات السعودية” بأن النظام خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وأحد أهم الشواهد على مستوى تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة وإبراز قدراتها التشغيلية الفائقة، خاصةً على مستوى نظم المدفوعات الرقمية. كما سيمكّن البنوك وشركات التقنية المالية- على وجه الخصوص- من تطوير خدمات مالية مبتكرة، تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تنتهجه المملكة ضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي الشامل.

محافظ البنك المركزي يتحدث عن النظام

في سياق متصل تحدث محافظ البنك المركزي فهد بن عبد الله المبارك ، عن مزايا نظام “سريع” للتحويلات البنكية المحلية القيمة ، والذي تم إطلاقه مؤخراً.

وأضاف المبارك، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن نظام “سريع” للتحويلات البنكية المحلية سيكون له فوائد عديدة مثل تقديم خدمات مالية إلى جميع الشرائح في المجتمع، وكذلك تقديم منتجات آمنة وموثوقة.

الحد الأقصى للحوالات المحلية في نظام «سريع»

وكشف البنك المركزي حدود العمليات لنظام المدفوعات الفورية “سريع” التي يمكن للعملاء إتمامها.

وأوضح البنك عبر حسابه في ”تويتر”، أن الحد الأقصى للعملية الواحدة في النظام 20 ألف ريال، فيما يبلغ الحد الأقصى للعملية الواحدة للحوالات التي تتم بدون إضافة أو تفعيل مستفيد 2.5 ألف ريال.

وأضاف أن رسوم التحويل تبلغ نصف ريال للعمليات التي تساوي أو تقل قيمتها عن 500 ريال، وريال واحد فقط للعمليات التي تزيد قيمتها عن 500 ريال.

وأكد أن هذه الرسوم تشكل الحد الأقصى ويعتمد تعيينها على سياسة كل بنك، مشيراً إلى ان النظام يشمل الحوالات الداخلية فقط وليس الدولية.

البنوك الداعمة لنظام “سريع”

كما أعلن نظام سريع للمدفوعات الفورية، عن قائمة البنوك الداعمة للنظام، والتي يمكن لعملائها استقبال وإرسال الحوالات للبنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وشملت قائمة البنوك كلاً من: (الجزيرة، ساب، البلاد، الأهلي، العربي، السعودي الفرنسي، الرياض، الراجحي، السعودي للاستثمار ، مصرف الإنماء) .

من جهة أخرى، أوضح نظام المدفوعات الفورية، أن بنكي سامبا والخليج الدولي سيدعمان خدماته قريبًا.