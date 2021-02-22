السعودية | توقيع عقد شراكة بين كشافة تعليم وادي الدواسر وفرع المياه بالسليل

وقع مكتب التعليم في محافظة السليل التابع لإدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، ممثلاً في النشاط الطلابي – الكشفي ، اليوم عقد شراكة مع فرع المياه بمحافظة السليل ، في إطار تفعيل كشافة الإدارة – مفوضية السليل – للمرحلة الثالثة عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها ، الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية.

وتضمن عقد اتفاقية الشراكة التي وقعها بين الجانبين مُدير مكتب التعليم في محافظة السليل خلف بن مفلح العمور ، ومدير فرع المياه بالسليل المهندس محمد بن مبارك الفاضل العديد من البنود ومن اهمها التعاون المشترك في التدريب والتأهيل والاستشارات، وفي المبادرات والمناسبات الوطنية والبرامج والأنشطة خاصة فيما يتعلق بالبيئة وانمائها والمحافظة عليها وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة الى التعاون على نشر الثقافة المجتمعية حول القضايا المشتركة .