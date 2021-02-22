شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تدشن مركز التطعيم ضد كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ضمن إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا Covid-19) مركز التطعيم بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل.

وذلك لخدمة الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بالمنطقة الشرقية، إذ تم تجهيز 16 مركز وعيادة بالمستشفيات العسكرية بمختلف مناطق المملكة.