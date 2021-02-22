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«الدفاع» تدشن مركز التطعيم ضد كورونا بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - دشنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ضمن إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا Covid-19) مركز التطعيم بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل.

وذلك لخدمة الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بالمنطقة الشرقية، إذ تم تجهيز 16 مركز وعيادة بالمستشفيات العسكرية بمختلف مناطق المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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