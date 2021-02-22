شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «المواصفات» و«وقاية» للحد من المنتجات غير الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، لتنسيق الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالرصد والإنذار عن المنتجات التي تسبب ضرراً لصحة وسلامة المستهلك.

وقَّع المذكرة عن المواصفات السعودية نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة طامس الحمادي، وعن مركز وقاية المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله القويزاني.

وتهدف المذكرة الموقعة افتراضيًا، إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالرصد والإنذار المبكر عن المنتجات التي تسبب ضررًا لصحة وسلامة المستهلك، وتفعيل التنسيق بينهما وتسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن مخاطر المنتجات الاستهلاكية غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها مما يضمن الحد من المنتجات غير الآمنة في الأسواق السعودية، إضافة إلى توحيد جهود الطرفين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الربط التقني والفني بين مركز الرصد والإنذار المبكر عن المنتجات غير الآمنة في المواصفات السعودية (راصد) مع نظام رصد الإصابات بمركز وقاية مما يضمن أفضل تنسيق بين الطرفين لتفعيل جهودهما بما يتوافق مع اختصاصاتهما ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.