سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في السعودية يزدهر رغم كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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بلغت قيمة سوق طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت في السعودية 511.21 مليون دولار في عام 2020، ومن المقرر أن تستمر في النمو خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، حسبما ذكر موقع caterermiddleeast.

سوق طلبات الطعام يزدهر رغم كورونا

ومن المتوقع أن يزداد السوق بنسبة 10.05 بالمائة سنويًا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Reportlinker، وهي شركة أبحاث عالمية، كما أوضح أنه حتى بعد تحدي الوباء في عام 2020، أظهر السوق نموًا ثابتًا.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية التحول الرقمي وظهور خدمات متقدمة عبر الإنترنت إلى دفع سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في السعودية في السنوات الخمس المقبلة، في ظل جائحة فيروس كورونا.

استفاد العديد من مجمعي المواد الغذائية ومنصات التوصيل من هذا الاتجاه، مع دخول العديد من المستثمرين الجدد إلى الساحة في الرياض، ومنهم رجل الأعمال محمد العبار، على سبيل المثال، حيث سيطلق تطبيقه الخاص في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم إطلاق تطبيق نون فوود لأول مرة في دبي في الربع الأول من عام 2021، تليها أبو ظبي والشارقة في الربع التالي، ثم الرياض وجدة في وقت لاحق من العام.

تقديم مزايا مختلفة

ويهدف هذا التطبيق إلى تقديم ثلاث مزايا رئيسية للمطاعم: أقل رسوم مضمونة، وحجم طلبات مرتفع من خلال الوصول إلى 6.5 مليون عميل من نون، وتجربة توصيل موثوقة مع جميع الطلبات التي نفذتها نون.

كما أعلنت شركة كيتش الممثلة في وليد الحاج، رجل الأعمال المعروف في قطاع المطاعم ومؤسس شركة كرافيا، بالشراكة مع فهد الحكير، رجل الأعمال السعودي ومؤسس مجموعة فيدا القابضة المعنية بدعم المشاريع الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والعقارات وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية وحاليًا قطاع المطاعم، عن إطلاق عملياتها رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعد كيتش أول شركة في المنطقة تتميز بنموذج أعمال متكامل يجمع بين مفهوم المطبخ السحابي وتشغيل المطاعم، وتدخل اليوم قطاع المطاعم بقوة استنادًا إلى رأس مال خاص قدره 15 مليون دولار.

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