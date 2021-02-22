وزارة الدفاع تدشن مركز لقاحات كورونا بمدينة سلطان الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دشّن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري مركز التطعيم ضد كورونا ( COVID-19 ) بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع

ويمثل هذا التدشين انطلاق حملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة حيث تم تجهيز ( 16 ) مركزًا وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

وكان مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية في منطقة تبوك اللواء الطبيب عطية الزهراني، دشن اليوم مركز لقاحات كورونا بالمستشفى.

ويستهدف المركز تقديم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم بالمنطقة، ويمثل أحد المراكز والعيادات الـ(16) التي جهزتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة.

تجهيزات مركز لقاحات كورونا

وجُهز المركز الذي يضم 10 عيادات وغرفة طوارئ ومختبر التحصين بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.



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