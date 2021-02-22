تدشين مركز لقاحات كورونا بمستشفى الملك سلمان بتبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - واس

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دشن مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية في منطقة تبوك اللواء الطبيب عطية الزهراني، اليوم مركز لقاحات كورونا بالمستشفى.

تطعيم منسوبي وزارة الدفاع وذويهم

ويستهدف المركز تقديم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم بالمنطقة، ويمثل أحد المراكز والعيادات الـ(16) التي جهزتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة.

10 عيادات في مركز لقاحات كورونا

وجُهز المركز الذي يضم 10 عيادات وغرفة طوارئ ومختبر التحصين بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

واطلع اللواء الزهراني من القائمين على المركز، على آلية استقبال المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التي يقدمها المركز منذ لحظات وصولهم حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.



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