إغلاق 17 مسجدًا بعد ثبوت 17 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 17 مسجدًا مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت 17 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يومًا 125 مسجدًا تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

حالات كورونا في المساجد

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين العاشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن جميع المساجد المغلقة الــ 17 تم رصد حالة واحدة في جميعها وجاءت على النحو التالي: خمس في منطقة الرياض، وست في منطقة حائل، واثنان في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحدة في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما أشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.

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