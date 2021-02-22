شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ عنيزة يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرشيدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، اليوم صلاة الميت على الشهيد عريف أحمد بن سالم بن رزيق الرشيدي، أحد منسوبي وزارة الدفاع، الذي استشهد في ميدان العزة والشرف، دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي. وعقب أداء الصلاة نقل محافظ عنيزة تعازي أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز. لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة على تعازيها ومواساتها، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة. وأدى الصلاة مع محافظ عنيزة، قائد معهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم العميد طيار ركن تركي بن عبدالله المطيري، وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، وذوو الشهيد، وجموع من المواطنين.