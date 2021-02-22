شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار على حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفرالباطن (صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار على حفر الباطن

وبين المقطع المتداول هطول أمطار متوسطة على حفر الباطن مساء اليوم الاثنين.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.