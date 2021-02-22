«المرور» يحذّر من مخالفة مرتبطة بتباطؤ السرعة: تعرقل الحركة

حذّر المرور السعودي، من التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية، باعتباره مخالفة لنظام المرور، وقال إن التقيد بالسرعة المحددة يعزز السلامة لقائد المركبة ولمستخدمي الطرق، ويساهم في إنسيابية الحركة المرورية، وفق حساب «المرور» السعودي بموقع «تويتر».

وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة، قبل تحريكها الكشف عليها وعلى جميع أجزائها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير وعدم وجود خطر أو نشوء خطر منها على الغير وإذا طرأ أثناء سير المركبة عيوب من شأنها التأثير على حركة المرور وانسيابيته فعلى قائدها إخراجها من أقصر طريق وفي أسرع وقت ممكن إلى أي طريق جانبي أو فرعي أو أي مكان لا يعرقل حركة السير».

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. المرور يضبط قائد مركبة مخالفًا تجاوبًا مع بلاغ مواطن