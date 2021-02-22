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كورونا يغلق 17 مسجدًا سعوديًا.. ووزارة الشؤون الإسلامية: ثبوت إصابات

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الرياض - محمد عبدالله - القرار صدر بشكل مؤقت..

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إغلاق 17 مسجدًا مؤقتا بـ6 مناطق بعد ثبوت 17 حالة ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 15 يومًا 125 مسجدًا، وتم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية كافة في مقار العمل؛ حيث اشترطت على مراجعي ديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، بجانب توفير خدمة «تواصل» عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات «عن بعد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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