وزارة الصحة تعلن «آلية» الاستقبال في مراكز لقاحات كورونا بالمناطق

جددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التأكيد على أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا؛ حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل (327) حالة مؤكدة وتعافي (318) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2455) منها (497) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (375333) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (366412) حالة، كما جرى تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6466) حالة كما أجري (41010) فحوصات مخبرية، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة