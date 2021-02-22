بالأسماء.. 202 مواطن يحصلون على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ202 مواطن لتبرعهم بالدم عشر مرات.

والمتبرعون هم: الرقيب أول عبدالله المطيري، النقيب فيصل المسعري، بندر السمحان، حاتم الخالدي، نادر المطيري، رشا الشهري، النقيب عبدالاله العنزي، النقيب عبدالله الدكان، عمر المطرفي، الرقيب صالح الدخيل، الوكيل الرقيب فهد السرحاني، بسام العنزي، العريف خالد الشهراني، محمد الغامدي، جمعان الزهراني، هيف الشهراني، الرقيب محمد القرني، سعود الصقور، اللواء عقيل المسعودي، يوسف اليحياوي، الرائد مهندس محمد الحربي، صالح العمري، محمود الخزاعي، سعد الغفيري، زياد الحربي، محمد القلعي، أحمد الحنايا، عبدالله الشيباني، أسامة شقدار، أسامه العقيل، الرقيب عادل الحربي، الملازم الوليد العجمي، فيصل العمري، الرئيس رقباء متقاعد هيف القحطاني، الوكيل الرقيب محمد الحربي، مصعب عطالله، علي الصيعري، علي العرفج، مروان الحربي، يوسف الحربي، أحمد سحله، وائل السحيمي، عيد الرشيدي، عبدالله الظاهري، عمر الشبرمي، العريف فايز الشمري، علي القحطاني، حمزه الغامدي، طلال المحمادي، سليمان الفراج، خالد العواد، عبدالله العتيبي، الرئيس رقباء صالح المهداوي، حسين المالكي، فيصل السحيباني، عبدالرحمن القويز، سعود العريفي، عبدالمحسن الدغفق، محمد الرويس، عبدالله الحربي، أسامة الحمد، راكان السحيباني، أنور الحربي، حسن آل درويش، فهد اليامي، عبدالله البيشي، عبدالعزيز الدحيم، أنس محمود، الرقيب حمود الرشيدي، الجندي أول محمد المليحان، سعد العامر، الجندي أول أحمد معشي.

وأيضًا الرائد عمرو زارع، المقدم المهندس حسين آل عبدالله، عبداللطيف الحارثي، الوكيل الرقيب محمد الشيحي، فهد الرويسان، اللواء طيار ركن عبدالله القحطاني، حسين عكور، عبدالإله العسيري، عبدالعزيز الحصيني، نايف القرني، منصور القرشي، عائض القحطاني، محمد الغامدي، أحمد أبوعبيد، ظافر الهاجري، فهد الشهراني، صالح الحميد، نواف فلاته، ماجد حجازي، بدر القحطاني، عبدالوهاب المطيري، هاشم السقاف، محمد الرويلي، هاني المالكي، أحمد الداؤود، عامر الشمري، خالد بوحيمد، صالح الحبشي، زياد الصباح، محمد السالم، تركي القحطاني، خالد الأطرم، عبدالله آل سعيد، الجندي أول بندر الهزيمي، صبر العنزي، فؤاد الجلعود، الجندي أول خليف العنزي، محمد الحاجي، محمد بن هويمل، محمد العتيبي، محسن البطاطي، عبدالعزيز الصاعدي، علي المجنوني، الرقيب أول محمد القحطاني، علي المعيدي، عبدالله الشمري، النقيب ثامر العساف، الرقيب أول عامر العجمي، ثامر الجهني، وليد نجم، مفرح المالكي، محمد العمران، عبدالمحسن السويد، عبدالرحمن العشاوي، عبدالرحمن الدوسري، وليد عمير، العريف سلمان الفضل، عبداللطيف الهويمل، الرقيب أول عبدالله بن دخنان، خالد الراجح، عبدالعزيز المعيلي، الرقيب أول عبدالله العمري، خالد الشبل، المقدم ماجد السلمي، العقيد علي السبيعي، النقيب سعد اللهيب، راويه التركي، المقدم عايض القثامي، محمد البتيري، الرقيب محمد قشيش، العريف محمد طميحي، عبدالله العمري، سطام العنزي، الرقيب ناصر الحربي، أمجد الشلاش، عبدالرحمن الثمالي، ماجد النويبي، نواف العنزي، العريف عبدالمحسن الشواكر، عمر المغربي، عبدالرحمن باحشوان، باسم العوفي، سعد الوادعي، عبدالعزيز المصطفى، الجندي عبدالله الظفيري، العريف نايف العتيبي، ناصر المغشي، مشاري العمري، موسى القحطاني، محمد العثمان، محمد الزهراني، محمد حمدي، كميل الناظري، طلال العيد، وكيل رقيب متقاعد محمد القحطاني، المهندس الزراعي رتيبان الدوسري، عبدالله القحطاني، ملازم أول غيث القحطاني، العريف صالح العنزي، النقيب عبدالعزيز الشيباني، النقيب ريان الضبيب، العريف فهيد القحطاني، محمد الجبري، عبدالعزيز العنزي، النقيب رشيد العنزي، النقيب محمد البنعلي، بندر الشراري، النقيب محمد الوريده، العقيد الطبيب عبدالله الحربي، شاكر الثمالي، الرئيس رقباء سلطان الشهراني، إبراهيم الشيخ، عبدالرحمن الراجحي، حسين الخريب، علي الحربي، محمد المقرن، عصام الزهراني، أحمد المعيرفي، عمار الجبيلان، عبدالله الأحيدب، إبراهيم الشهري، فيصل الخنيني، محمد النني، إبراهيم الغامدي، عمار باوزير، حسام بغدادي، يوسف آل شريده، عبدالرحمن القحطاني، بدر الدوسري، فؤاد خليفة.

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