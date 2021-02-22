السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تعلن عن إنشاء وحدة متخصصة للاستشارات والخدمات الزراعية



الاحساء 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أعلنت جامعة الملك فيصل عن إنشاء وحدة متخصصة للاستشارات والخدمات الزراعية ضمن مشروعاتها في تنمية قطاع الأعمال.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن هذه الوحدة تأتي في سياق منظومة من المراكز والوحدات الاستشارية التي أنشأتها الجامعة في مجالات متعددة شملت المجال التعليمي، والتربوي، والقانوني، والإحصائي، والإعلامي، والتقني، والطبي، والبيطري، والتي تقدم من خلالها خدمات التدريب، والاستشارات، والعقود الخدمية.

وأكد أن الوحدة المستحدثة ستسهم في تطوير وتنمية القطاع الزراعي الوطني؛ وتقديم خدمات زراعية شاملة للقطاعات والأفراد وتطمح في مستقبلها لتمثل مرجعًا لأصحاب المشاريع، وتقديم الحلول الزراعية في المملكة.

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17:21ت م

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