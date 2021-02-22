السعودية اليوم / نائب وزير التعليم يقف على جاهزية مركز لقاحات فيروس كورونا بجامعة الملك سعود الذي يضم 48 عيادة



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

اطلع معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم على جاهزية مركز لقاحات فيروس

وأوضح الدكتور بدران العمر أن هذا المركز يأتي انطلاقًا من المساهمة المجتمعية التي توليها جامعة الملك سعود لخدمة طلابها ومنسوبيها والمواطنين والمقيمين، وانسجامًا مع حرص الحكومة الرشيدة على العناية بصحة الجميع وسلامتهم في كل أرجاء الوطن الغالي.

من جانبه أشار المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي إلى أن المركز جُهز بـ 48 عيادة بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مستفيد في اليوم الواحد، مبينًا أن الجامعة سخرت الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة في المركز حيث وُزعت على مختلف الأقسام لضمان انسيابية رحلة التطعيم بدءًا من التسجيل وصولًا إلى تلقي الجرعة ومغادرة المركز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

//انتهى//

17:19ت م

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الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واساطلع معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم على جاهزية مركز لقاحات فيروس كورونا كوفيد19 في مقر جامعة الملك سعود وما يضمه من إمكانيات طبية وفنية وبشرية، يرافقه معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.وأوضح الدكتور بدران العمر أن هذا المركز يأتي انطلاقًا من المساهمة المجتمعية التي توليها جامعة الملك سعود لخدمة طلابها ومنسوبيها والمواطنين والمقيمين، وانسجامًا مع حرص الحكومة الرشيدة على العناية بصحة الجميع وسلامتهم في كل أرجاء الوطن الغالي.من جانبه أشار المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي إلى أن المركز جُهز بـ 48 عيادة بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مستفيد في اليوم الواحد، مبينًا أن الجامعة سخرت الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة في المركز حيث وُزعت على مختلف الأقسام لضمان انسيابية رحلة التطعيم بدءًا من التسجيل وصولًا إلى تلقي الجرعة ومغادرة المركز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.//انتهى//17:19ت م0183

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