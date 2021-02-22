

تبوك 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

دشن مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية في منطقة تبوك اللواء الطبيب عطية الزهراني، اليوم مركز لقاحات

وجُهز المركز الذي يضم 10 عيادات وغرفة طوارئ ومختبر التحصين بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

واطلع اللواء الزهراني من القائمين على المركز، على آلية استقبال المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التي يقدمها المركز منذ لحظات وصولهم حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

// انتهى //

17:08ت م

0178



تبوك 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسدشن مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية في منطقة تبوك اللواء الطبيب عطية الزهراني، اليوم مركز لقاحات كورونا بالمستشفى، الذي يستهدف تقديم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم بالمنطقة، ويمثل أحد المراكز والعيادات الـ(16) التي جهزتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة.وجُهز المركز الذي يضم 10 عيادات وغرفة طوارئ ومختبر التحصين بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.واطلع اللواء الزهراني من القائمين على المركز، على آلية استقبال المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التي يقدمها المركز منذ لحظات وصولهم حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.// انتهى //17:08ت م0178

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كورونا بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.