السعودية اليوم / وزارة الدفاع تدشن مركز التطعيم ضد كورونا بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

دشن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري, مركز التطعيم ضد فيروس

ويأتي تدشين المركز انطلاقًا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة, حيث جُهز (16) مركزًا وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

// انتهى //

16:57ت م

0170



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسدشن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري, مركز التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.ويأتي تدشين المركز انطلاقًا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة, حيث جُهز (16) مركزًا وعيادة بالمستشفيات العسكرية.// انتهى //16:57ت م0170

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