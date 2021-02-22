السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تغلق منشأة صحية خاصة مخالفة



حفر الباطن 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أغلقت الشؤون الصحية بحفر الباطن منشأة صحية خاصة تحفظيًا وذلك بسبب ممارسة العمل من دون ترخيص صحي، الأمر الذي يعد مخالفًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية في الشؤون الصحية.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم على متابعة وتقييم المنشآت الصحية، ورصد أية مخالفات من خلال الجولات التفقدية المستمرة للمنشآت الصحية الخاصة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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16:13ت م

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