السعودية اليوم / منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "202" مواطن لتبرعهم بالدم عشر مرات



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 202 مواطن لتبرعهم بالدم عشر مرات.

والمتبرعون هم : الرقيب أول / عبدالله المطيري ، النقيب فيصل المسعري ، بندر السمحان ، حاتم الخالدي ، نادر المطيري ، رشا الشهري ، النقيب/ عبدالاله العنزي ، النقيب/ عبدالله الدكان ، عمر المطرفي ، الرقيب/ صالح الدخيل ، الوكيل الرقيب/ فهد السرحاني ، بسام العنزي ، العريف/ خالد الشهراني ، محمد الغامدي ، جمعان الزهراني ، هيف الشهراني ، الرقيب/ محمد القرني ، سعود الصقور ، اللواء/ عقيل المسعودي ، يوسف اليحياوي ، الرائد مهندس / محمد الحربي ، صالح العمري ، محمود الخزاعي ، سعد الغفيري ، زياد الحربي ، محمد القلعي ، احمد الحنايا ، عبدالله الشيباني ، اسامه شقدار ، أسامه العقيل ، الرقيب/ عادل الحربي ، الملازم / الوليد العجمي ، فيصل العمري ، الرئيس رقباء متقاعد/ هيف القحطاني ، الوكيل الرقيب/ محمد الحربي ، مصعب عطالله ، علي الصيعري ، علي العرفج ، مروان الحربي ، يوسف الحربي ، احمد سحله ، وائل السحيمي ، عيد الرشيدي ، عبدالله الظاهري ، عمر الشبرمي ، العريف/ فايز الشمري ، علي القحطاني ، حمزه الغامدي ، طلال المحمادي ، سليمان الفراج ، خالد العواد ، عبدالله العتيبي ، الرئيس رقباء/ صالح المهداوي ، حسين المالكي ، فيصل السحيباني ، عبدالرحمن القويز ، سعود العريفي ، عبدالمحسن الدغفق ، محمد الرويس ، عبدالله الحربي ، اسامه الحمد ، راكان السحيباني ، أنور الحربي ، حسن آل درويش ، فهد اليامي ، عبدالله البيشي ، عبدالعزيز الدحيم ، أنس محمود ، الرقيب/ حمود الرشيدي ، الجندي أول/ محمد المليحان ، سعد العامر ، الجندي أول/ احمد معشي ، الرائد/ عمرو زارع ، المقدم المهندس/ حسين آل عبدالله ، عبداللطيف الحارثي ، الوكيل الرقيب/ محمد الشيحي ، فهد الرويسان ، اللواء طيار ركن/ عبدالله القحطاني ، حسين عكور ، عبدالاله العسيري ، عبدالعزيز الحصيني ، نايف القرني ، منصور القرشي ، عائض القحطاني ، محمد الغامدي ، احمد أبوعبيد ، ظافر الهاجري ، فهد الشهراني ، صالح الحميد ، نواف فلاته ، ماجد حجازي ، بدر القحطاني ، عبدالوهاب المطيري ، هاشم السقاف ، محمد الرويلي ، هاني المالكي ، احمد الداؤود ، عامر الشمري ، خالد بوحيمد ، صالح الحبشي ، زياد الصباح ، محمد السالم ، تركي القحطاني ، خالد الأطرم ، عبدالله آل سعيد ، الجندي أول/ بندر الهزيمي ، صبر العنزي ، فؤاد الجلعود ، الجندي أول/ خليف العنزي ، محمد الحاجي ، محمد بن هويمل ، محمد العتيبي ، محسن البطاطي ، عبدالعزيز الصاعدي ، علي المجنوني ، الرقيب أول / محمد القحطاني ، علي المعيدي ، عبدالله الشمري ، النقيب/ ثامر العساف ، الرقيب أول / عامر العجمي ، ثامر الجهني ، وليد نجم ، مفرح المالكي ، محمد العمران ، عبدالمحسن السويد ، عبدالرحمن العشاوي ، عبدالرحمن الدوسري ، وليد عمير ، العريف / سلمان الفضل ، عبداللطيف الهويمل ، الرقيب أول/ عبدالله بن دخنان ، خالد الراجح ، عبدالعزيز المعيلي ، الرقيب أول/ عبدالله العمري ، خالد الشبل ، المقدم/ ماجد السلمي ، العقيد/ علي السبيعي ، النقيب/ سعد اللهيب ، راويه التركي ، المقدم / عايض القثامي ، محمد البتيري ، الرقيب/ محمد قشيش ، العريف/ محمد طميحي ، عبدالله العمري ، سطام العنزي ، الرقيب/ ناصر الحربي ، امجد الشلاش ، عبدالرحمن الثمالي ، ماجد النويبي ، نواف العنزي ، العريف/ عبدالمحسن الشواكر ، عمر المغربي ، عبدالرحمن باحشوان ، باسم العوفي ، سعد الوادعي ، عبدالعزيز المصطفى ، الجندي / عبدالله الظفيري ، العريف/ نايف العتيبي ، ناصر المغشي ، مشاري العمري ، موسى القحطاني ، محمد العثمان ، محمد الزهراني ، محمد حمدي ، كميل الناظري ، طلال العيد ، وكيل رقيب متقاعد / محمد القحطاني ، المهندس الزراعي / رتيبان الدوسري ، عبدالله القحطاني ، ملازم أول/ غيث القحطاني ، العريف/ صالح العنزي ، النقيب/ عبدالعزيز الشيباني ، النقيب/ ريان الضبيب ، العريف / فهيد القحطاني ، محمد الجبري ، عبدالعزيز العنزي ، النقيب/ رشيد العنزي ، النقيب/ محمد البنعلي ، بندر الشراري ، النقيب/ محمد الوريده ، العقيد الطبيب / عبدالله الحربي ، شاكر الثمالي ، الرئيس رقباء / سلطان الشهراني ، ابراهيم الشيخ ، عبدالرحمن الراجحي ، حسين الخريب ، علي الحربي ، محمد المقرن ، عصام الزهراني ، احمد المعيرفي ، عمار الجبيلان ، عبدالله الاحيدب ، ابراهيم الشهري ، فيصل الخنيني ، محمد النني ، ابراهيم الغامدي ، عمار باوزير ، حسام بغدادي ، يوسف آل شريده ، عبدالرحمن القحطاني ، بدر الدوسري ، فؤاد خليفه .

// انتهى //

16:02ت م

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