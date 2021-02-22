

الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية عن تسجيل (327) حالة مؤكدة وتعافي (318) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2455) منها (497) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (375333) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (366412) حالة، كما جرى تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6466) حالة كما أجري (41010) فحوصات مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:01ت م

0146



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية عن تسجيل (327) حالة مؤكدة وتعافي (318) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2455) منها (497) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (375333) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (366412) حالة، كما جرى تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6466) حالة كما أجري (41010) فحوصات مخبرية.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:01ت م0146

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" في مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين، وتُعلن تسجيل (327) حالة مؤكدة وتعافي (318) حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.