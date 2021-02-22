

جدة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" و مراكز "تأكد" في محافظة جدة و المراكز التابعة لها منذ بدء العمل بها حتى اليوم، خدماتها لـ 3,580,732 مستفيداً , منهم 1,592,414 استفادوا من خدمات عيادة تطمن, في حين أجرت مراكز تأكد 1,988,318 مسحة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس "

// انتهى //

15:39ت م

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جدة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" و مراكز "تأكد" في محافظة جدة و المراكز التابعة لها منذ بدء العمل بها حتى اليوم، خدماتها لـ 3,580,732 مستفيداً , منهم 1,592,414 استفادوا من خدمات عيادة تطمن, في حين أجرت مراكز تأكد 1,988,318 مسحة.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس " كورونا " المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة ،أو ضيق في التنفس ، أو ألم في الصدر، أو سعال أو فقدان حاستَي الشم و التذوق دون حجز موعد ، بينما خُصصت مراكز "تأكد" لاستقبال المستفيدين ممن لا يعانون من أية أعراض، علماً أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات المتاحة للجميع سواء مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة, عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //15:39ت م0140

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 3.5 مليون مستفيد من خدمات عيادات "تطمن "ومراكز " تأكد" بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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