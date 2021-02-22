

إسلام آباد 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1160 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1384 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 535491 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12617 حالة وفاة.

// انتهى //

15:30ت م

0138



إسلام آباد 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 572334 حالة، منها 24226 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1384 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 535491 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12617 حالة وفاة.// انتهى //15:30ت م0138

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.