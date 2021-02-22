السعودية | رئيس جامعة بيشة يزور عمادة التعلم الإلكتروني ويطلع على المشاريع التطويرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_ الرياض

وقف رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي على سير تنفيذ مشاريع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد خلال زيارة قام بها سعادته للعمادة اليوم الاثنين، اطلع فيها على الجهود المتعلقة بتوفير الدعم الفني واستقبال استفسارات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة تدريس للعملية التعليمية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

واستمع رئيس الجامعة لعرض قدمه عميد التعلم الإلكتروني الدكتور سعد بن ملهي الشهراني عن جهود العمادة في تطوير المحتوى الرقمي وتعزيز التقدم المستمر في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتقديم خدمات متكاملة تضمن استدامة العمل مع تحقيق كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى ضمان نقل المعرفة عن طريق تقديم خدمة معيارية ممنهجة، مستعرضًا مشاريع العمادة المتضمنة: مشروع تطوير البنية الأساسية، ومشروع تطوير المقررات الإلكترونية، ومشروع المختبرات الافتراضية، ومشروع نظام مراقبة الاختبارات، ومشروع نظام إحصائيات البلاك بورد.