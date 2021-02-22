شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره العراقي يستعرضان التطورات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها

• متابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.