شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء دوليون ومحليون يناقشون تفاعل المملكة مع معاهدات حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الوليد للإنسانية البرنامج التدريبي المشترك "النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه" الذي استمر يومين.

وتناول البرنامج في جلساته عددًا من الموضوعات قدمها متحدثون وخبراء دوليون ومحليون، وناقشت الجلسة الرابعة النظرة العامة على أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية ودورها في حماية حقوق الإنسان من خلال استعراض الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة: الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة، بالإضافة لاستعراض عمل هذه الأجهزة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وبحثت الجلسة الخامسة آليات حقوق الإنسان القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والمنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان من خلال استعراض معاهدات وبروتوكولات حقوق الإنسان الرئيسية، والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وتفاعل المملكة مع هذه الآليات، فيما خصصت الجلسة السادسة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار القانوني.

ويعد البرنامج التدريبي "النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه" أول برنامج ينفذ ضمن سلسلة البرامج التدريبية والورش المشتركة في إطار مذكرة التعاون الموقّعة بين هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الوليد للإنسانية، وسيتبعه عدد من البرامج والورش.