شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 327 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 318 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • «مراكز اللقاحات» تواصل استقبال المواطنين والمقيمين

ذكرت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، إذ يتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وفي السياق أعلنت الصحة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (327) حالة مؤكدة وتعافي (318) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2455) منها ( 497) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 375333) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 366412) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (5) حالات، إذ وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6466) حالة، كما تم إجراء (41010) فحوص مخبرية.