جموع غفيرة تشيع الشهيد الرشيدي في عنيزة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أدى محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، وقائد معهد طيران القوات البرية وجمع من المصلين اليوم الصلاة على شهيد الواجب العريف أحمد بن سالم الرشيدي ـ رحمه الله – أحد منسوبي وزارة الدفاع الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي.

أمير القصيم يعزي ذوي الشهيد الرشيدي

من جانبه قدم أمير القصيم صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود العزاء والمواساة لذوي الشهيد مشيدًا بما قدمه من بطولات وتضحيات.

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