التعاون الأمني أحد أهم مرتكزات العلاقات السعودية العراقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يحرص قادة المملكة والعراق على تمتين العلاقات السعودية العراقية، والتي تتسم بأهمية كبرى على صعيد التعاون الثنائي وقضايا الأمة العربية وتحصين المنطقة من التدخلات الخارجية.

التعاون الأمني لتعزيز العلاقات السعودية العراقية

ويعتبر المجال الأمني من الملفات الرئيسة في التنسيق المشترك بين البلدين، وحقق التعاون في هذا المجال نجاحات مشهودة حيث وصلنا بفضل الله ثم بالتعاون المثمر إلى نسبة صفر عمليات تهريب أو دخول غير نظامي على طول الحدود بين البلدين.

وتأتي زيارة وزير داخلية العراق عثمان علي الغانمي، الحالية للمملكة لاستكمال ما يحققه التنسيق رفيع المستوى بين القيادتين وتتطلع الرياض لتكثيف العمل معها بشكل وطيد خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

رؤية ولي العهد لتعزيز التعاون مع العراق

وتشهد العلاقات السعودية العراقية تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، كما شكل الاجتماع الأخير برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي دفع عجلة التعاون وعزز مسار التنسيق ويحفز التعاون الأمني ليرتقي إلى الأعلى.

كما أن المملكة تعتبر زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الداخلية زيارة مهمة وتحمل لها تقديرًا واهتمامًا كبيرين ولذلك تحرص على إتمامها وفق التقدير الذي يستحقه العراق الشقيق حكومةً وشعبًا.

زيارة الوفد العراقي

وكان وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي وصل إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعددًا من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

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