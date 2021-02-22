شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 327 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 5 وتعافي 318 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 327 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 318 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 375.333 حالة، من بينها 2455 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 497 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 366.412 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6466 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.6%، ونسبة الحالات النشطة 0.65%، ونسبة الوفيات 1.7%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (174)، المنطقة الشرقية (69)، منطقة مكة المكرمة (31)، منطقة القصيم (16)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة الجوف (6)، منطقة نجران (6)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة الباحة (4)، منطقة عسير (3)، منطقة حائل (3)، منطقة تبوك (2)، منطقة جازان (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (101)، الخرج (16)، الدمام (15)، مكة المكرمة (13)، المجمعة (12)، جدة (12)، المبرز (11)، وادي الدواسر (9)، بقيق (8)، الهفوف (7)، الخبر (6)، الدلم (6)، الظهران (6)، المدينة المنورة (5)، نجران (5)، طريف (5)، الزلفي (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (128)، وادي الدواسر (13)، القطيف (12)، الهفوف (11)، الخرج (11)، حائل (10)، الدلم (10)، الخبر (9)، العقيق (9)، جدة (8)، الجبيل (7)، مكة المكرمة (6)، المبرز (6)، الطائف (5)، الدمام (5)، بقيق (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.