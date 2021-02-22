شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 17 مسجداً في 6 مناطق لثبوت 17 إصابة بـ«كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم (الاثنين)، 17 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 15 يوماً 125 مساجد تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة جاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض، وست في منطقة حائل، وأثنين في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

وأشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.

ودعت الوزارة المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من احضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.