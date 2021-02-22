شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة بشأن اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بدأت وزارة البيئة في تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللجنة العلمية بشأن الاتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها.
وأشارت إلى تطبيق أحكام الاتجار والية واشتراطات منح التراخيص وشهادات الملكية، وتنظيم عمليات التفتيش لتصنيف وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
وأوضحت أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة لمعرفة المزيد عن اللائحة، ويمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني والإطلاع على البنود والتفاصيل.