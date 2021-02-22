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تفاصيل جديدة بشأن اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت ‎وزارة البيئة في تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

 

وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللجنة العلمية بشأن الاتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها.

 

وأشارت إلى تطبيق أحكام الاتجار والية واشتراطات منح التراخيص وشهادات الملكية، وتنظيم عمليات التفتيش لتصنيف وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

 

وأوضحت أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة لمعرفة المزيد عن اللائحة، ويمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني والإطلاع على البنود والتفاصيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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