شكرا لمتابعة خبر عن مليون ريال مكافأة للمبلّغ عن مخالفة ضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل التنويه بالتبليغ عن المخالفات الضريبية، بمكافأة المبلغين وأنها ستمنح الشخص مكافأة مالية بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة.

وأشارت الزكاة والدخل، إلى أنه عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بألف ريال كحد أدنى ومليون ريال كحدٍّ أقصى للمُبلغ، وتمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.

ودعت الزكاة والدخل، إلى الإبلاغ عن المخالفات الضريبية عبر قنواتها الرسمية، وذلك عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة “VAT” أو من خلال الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA، مبينة أنها تضمن السرية التامة لمعلومات المُبلغ.