شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مبتعث سعودي تطوع لمساعدة المتضررين من العاصفة الثلجية في تكساس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض مبتعث من المملكة، عيسى الحازمي، قصة تطوعه لمساعدة المتضررين من العاصفة الثلجية القاسية التي ضربت ولاية "تكساس" الأمريكية.

وذكر، وفقا لـ"العربية"، أنه تقدم للتطوع لدى مسجد استخدم كملجأ لمساعدة المتضررين من العاصفة الثلجية.

وأضاف أنه اقترح أن يتم إعداد وجبات غذائية لتوزيعها على المتضررين، فوافق المسجد، وساهم في إعداد الوجبات وإرسالها للمتضررين حتى في منازلهم.

وأكد أن ظروف الطقس كانت صعبة إلا انه وزملائه صمموا على الاستمرار في تقديم كل جهودهم لمساعدة المتضررين.