شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته للحالة المطرية وأثرها على مناطق المملكة بدءمن يوم غد، وحتى يوم الخميس المقبل.

وأكد المركز استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، متوقعاً هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة.

كما توقع أن يمتد هطول الأمطار إلى المرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ستهطل الأمطار على مناطق أخرى في المملكة.