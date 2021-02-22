شكرا لمتابعة خبر عن "كفاءة" يوضح خطورة تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، خطورة تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة.

وذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات العالية؛ مما يزيد استهلاك الوقود.

وأشار "كفاءة" إلى ضرورة قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر).

وأضاف: ويمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.