شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: ‏بعد 20 يوماً تنتهي العقارب ويعقبها الحميمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أنه ‏بعد 20 يوماً تقريباً ينتهي موسم العقارب ويعقبها الحميمين.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، أن "الحميمين" هو موسم الربيع الحار (شبه معتدل بالنهار وشبه بارد بالليل)، لافتًا إلى أن بوادر الصيف (حر بالنهار ومعتدل بالليل) مع موسم الكنة.

وفي السياق نفسه، أشار "الزعاق" إلى أن الصيف الفعلي (حر بالنهار والليل) مع نهاية الكنة، وأول رمضان ليله معتدل ونهاره صيف وأوله يوم الثلاثاء 13 أبريل.