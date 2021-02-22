شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الجمارك» تكشف الحد الأقصى لاستيراد السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن الحد الأقصى المسموح به لاستيراد السيارات من الخارج، لافتة إلى أنه يُسمح باستيراد سيارتين سنويا، للمواطنين والخليجيين المقيمين بالمملكة.

وأوضحت هيئة الجمارك، أن «العدد المسموح هو استيراد سيارتين كحد أقصى سنوياً للمواطنين والخليجيين المقيمين، واستيراد سيارة كل 3 سنوات كحد أقصى للمقيمين من غير الخليجيين».

وكانت الجمارك، قد أكدت في وقت سابق، أن المركبات الخاصة بالطلبة المبتعثين معفاة من شرط سنة الصنع (2016م)، على أن تكون الفترة بين صنع المركبة وامتلاكها خمس سنوات فأقل.