شكرا لمتابعة خبر عن تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد متهمين وإعلان موعد نهائي لدعوى أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم بشأن الدعوى العامة ضد / حمدان بن فهاد اليامي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1036836912 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 28 / 6 / 1442هـ الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 / 8 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ( 25 ) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم علي صالح سالم الصيعري , سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1060652383) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاربعاء 04 / 8 / 1442هـ .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية , والمادة 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / محمد صالح محمد العسيمي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1077250064 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 / 8 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ( 25 ) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.